Don Paolo Fontana visita l’ospedale e inaugura la nuova sala giochi della Pediatria

Domenica 25 febbraio, l’associazione Amor, assieme al Comitato spontaneo permanente e alla Comunità pastorale di Angera-Taino ha accolto al Carlo Ondoli don Paolo Fontana, responsabile della Pastorale Sanitaria Diocesana, che ha celebrato una Santa Messa nella cappella del nosocomio.

«La visita di don Paolo, che esprime anche la solidarietà della Diocesi di Milano al nostro impegno per la difesa dell’Ospedale di Angera, è stata anche l’occasione per l’inaugurazione ufficiale della nuova sala giochi della Pediatria, un piccolo spazio preziosissimo, rimesso a nuovo grazie alle donazioni dell’associazione Centro anziani Casa Rosa di Taino, delle “nostre” nonne (Anna, Marina, Piera e Renata) del Comitato genitori di Angera, del Comitato genitori di Ispra e di tanti cittadini che hanno offerto anche soltanto un libro per la nuova libreria del reparto», spiegano i rappresentanti di Amor.

«Amor ringrazia anche Manuela Favaron che ha realizzato un dipinto meraviglioso che rende ancor più bello quell’ambiente. Vorremmo, inoltre, ringraziare tutti i soci e i cittadini che si sono resi utili nei lavori di restauro e nell’imbiancatura. E’ un piccolo segno, questo, di Amor e del territorio, ma ha un forte valore per noi, essendo il primo progetto finanziato: e a questo ne seguiranno altri», conclude la nota dell’associazione.