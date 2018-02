Dona un farmaco a chi è povero: raccolta in 110 farmacie

Sabato 10 febbraio 2018 si svolgerà in tutta Italia la XVIII edizione della GRF – Giornata di Raccolta del Farmaco. In 104 Province, nelle oltre 3.800 farmacie che aderiscono all’iniziativa e ne espongono la locandina, sarà possibile, grazie alle indicazioni del farmacista e all’assistenza di oltre 14.000 volontari, acquistare uno o più medicinali da banco da donare ai poveri. I farmaci acquistati saranno consegnati direttamente agli oltre 1.720 enti assistenziali convenzionati con la Fondazione Banco Farmaceutico onlus.

In provincia di Varese aderiscono 110 farmacie e le strutture che riceveranno i famaci sono 66.

L’elenco delle farmacie aderenti è sul sito www.bancofarmaceutico.org

Lo scorso anno sono state raccolte 375.240 confezioni di farmaci, per un controvalore economico pari a 2.599.791 di euro. Ne hanno beneficiato oltre 580.000 persone assistite dagli enti convenzionati. In 17 anni, la GRF ha raccolto più di 4.400.000 farmaci, per un controvalore superiore a 26 milioni di euro.

In Provincia di Varese durante la GRF del 2017 sono stati raccolti 12.858 confezioni di farmaci, grazie ai quali sono state aiutate le persone bisognose assistite dai 65 enti

caritativi del territorio convenzionati con Banco Farmaceutico. Durante lo scorso anno, gli enti hanno fatto richiesta a Banco Farmaceutico di circa 20.000 medicinali”.

In occasione della Giornata di Raccolta del Farmaco viene indetto un concorso fotografico a premi per valorizzare il ruolo sociale della farmacia sul territorio.



Ci sarà anche un premio dedicato al miglior scatto realizzato durante la GRF. Le foto ( fino ad un massimo di 5) andranno inviate con wetransfer a concorso@bancofarmaceutico.org