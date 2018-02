“Donne e carriera: progresso o falso mito?” è il titolo dell’incontro con Marina Puricelli, dell’Università Bocconi di Milano.



L’appuntamento è per venerdì 23 febbraio 2018, ore 21.00, nella Sala Consiliare di Casorate Sempione.



Moderatrice della serata sarà la dr.ssa Roberta Bertuccio.

Ingresso libero

Marina Puricelli si occupa, a livello scientifico, come studiosa e docente, di Imprenditorialità, Family Business, Piccole e medie imprese e Sviluppo organizzativo.

È docente presso l’Università Commerciale L. Bocconi di Milano dove ricopre i ruoli di: responsabile del corso di Organizational Theory; è lecturer presso il Dipartimento di Management e docente senior presso l’Area Organizzazione e Personale della SDA Bocconi. È docente inoltre presso il NIBI di Milano (Camera di Commercio).

È stata altresì Responsabile della Piattaforma PMI della SDA Bocconi e ha curato le rubriche “Piccole Eccellenze” (rivista L’Imprenditore), “Storie di Straordinaria Imprenditorialità” (rivista Economia & Management) e “Grandi idee, piccole imprese” (quotidiano economico Italia Oggi).

Dal 2005 al 2017 ha vinto 8 volte il Premio alla Didattica dell’Università Commerciale L. Bocconi.

È stata Visiting Professor presso l’Università Tecnica Federico Santa Maria di Valparaiso (Cile).

La sua formazione si è svolta in Italia e all’estero (Laurea in Economia Aziendale presso l’Università Commerciale L. Bocconi di Milano, con specializzazione nell’Organizzazione del Lavoro; Dottorato in Direzione Aziendale presso l’Università degli Studi di Bologna; Visiting PhD student presso la London Business School – Londra UK e partecipante a seminari presso la University of Minnesota -USA).

Tra le sue numerose pubblicazioni si ricordano in particolare: “Il futuro nelle mani. Un viaggio nell’Italia dei giovani artigiani” Egea 2016; “Organizzare le piccole imprese. Storie e casi aziendali”, Egea, Milano, 2007, “L’imprenditore e i suoi collaboratori. La gestione del personale nelle piccole imprese”, Etas, Milano, 2004, “Lo sviluppo organizzativo della piccola impresa”, terza Edizione, Egea, Milano, 2004.

Roberta Bertuccio è laureata in Scienze Politiche all’Università Degli Studi Di Trieste e svolge attività di analisi e gestione dei processi produttivi e Project Management.