In dono ad Areu un ecografo miniaturizzato

Cancro Primo Aiuto ha regalato ad Areu un ecografo miniaturizzato tascabile le cui immagini possono essere viste anche sullo schermo di un tablet.

La consegna è avvenuta quest’oggi, 13 febbraio, a Palazzo Lombardia: alla presenza dell’assessore al Welfare Giulio Gallera, l’amministratore delegato di Cancro Primo Aiuto, Flavio Ferrari, ha donato il particolare strumento al direttore generale dell’Areu, Alberto Zoli.

«Questo ecografo potrà svolgere una funzione importante – ha spiegato Alberto Zoli – Consente, in un’indagine di tre minuti, di stabilire se c’è dell’aria o dei liquidi dove non dovrebbero esserci e di definire in modo più puntuale le condizioni di paziente per stabilire, con la sala operativa, quale sia l’ospedale più giusto dove mandarlo e con quali mezzi arrivarci, ambulanza piuttosto che elicottero. Così si abbreviano i tempi di diagnosi e di terapia, limitando le complicanze o gli esiti infausti».

Nei prossimi giorni partiranno dei corsi per insegnare al personale dell’Areu l’utilizzo di questi strumenti.

«Ecco un altro esempio di collaborazione pubblico-privato che contraddistingue la sanità lombarda – ha concluso Gallera – Normalmente siamo noi che chiediamo a Cancro Primo Aiuto di darci una mano, come il progetto Parrucche ci insegna; questa volta sono loro ad anticiparci e a stimolarci con uno strumento nuovo su cui andrà fatta una riflessione perché potrà essere utile anche nell’ambito della presa in carico del paziente, cuore della riforma sanitaria della nostra regione».