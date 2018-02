Doppio sold out di Andrea Pucci torna al Teatro Galleria

Dopo il grande successo registrato la scorsa stagione, con ben due serate da tutto esaurito, Andrea Pucci torna al Teatro Galleria con il suo spettacolo “In…tolleranza zero”. E, anche quest’anno, regala due sold out. Al punto che è stata inserita una terza data, in cartellone per venerdì 16 marzo, già vicina al tutto esaurito. Lo spettacolo tanto apprezzato dal pubblico è un racconto capace di rendere esilarante la fatica di vivere di chi, arrivato al 50simo compleanno, si trova ad interagire con mode incomprensibili, nuove tecnologie, la scuola della figlia e le dispendiose attività extrascolastiche.

E in tutto questo deve fare i conti con gli acciacchi del mezzo secolo che porta

sulle spalle e che lo costringono ad esami clinici ed esercizi fisici che gli permettano di rimanere vitale in un mondo nel quale sono diventate indispensabili cose che fino a pochi anni fa erano considerate inutili e ridicole.

Andrea Baccan, in arte Pucci, ha mosso i primi passi all’interno del laboratorio Progetto Derby, il contenitore comico del Teatro Derby di Milano curato da Teo Teocoli e Mario Lavezzi. Provocatorio e irriverente, maestro della satira di costume, ha iniziato la propria carriera televisiva vincendo l’edizione del 1993 del programma “La sai l’ultima?”. Ospita fisso dal 2006 al 2011 di “Quelli che il calcio” con Simona Ventura, da dieci anni è uno dei protagonisti del cast di Colorado. Lo spettacolo, in programma venerdì 16 e sabato 17 febbraio, avrà inizio alle 21.