Una Ducati “varesina” per Manuel Poggiali

Grande promessa in gioventù, due volte campione del mondo all’inizio del secolo (2001 in classe 125, 2003 nella 250): Manuel Poggiali è senza dubbio uno dei volti più noti del motociclismo italiano (pur essendo sanmarinese di nascita e nazionalità) ma pure un pilota e uno sportivo decisamente eclettico, visto che si trova a suo agio in diverse categorie delle due ruote ma pure sui campi di calcio a 5 (è stato nella nazionale del Titano in questa disciplina).

Tra le passioni motoristiche di Poggiali c’è anche l’endurance, quella specifica specialità che prevede gare di lunga durata proprio come avviene tra le auto. E grazie a un team di casa nostra, il 35enne pilota sarà al via della prossima 24 Ore di Le Mans, in programma ad aprile: Manuel sarà nella squadra allestita dallo Special Team Ducati by Z Racing del varesino Jacopo Zizza.

Quest’ultimo, oltre a una buona carriera in sella, è stato anche tecnico e commentatore televisivo sui canali di Eurosport, ma a Le Mans sarà nelle vesti di fondatore della formazione cui sarà affidata una Ducati Panigale R. Oltre a Poggiali si alterneranno alla guida altri due piloti, Lionel Ancelin e Fabio Massei.

La gara del circuito francese è valida come seconda prova stagionale del FIM EWC e cioè del campionato mondiale endurance che in realtà ha già preso il via con il Bol d’Or disputato nel settembre 2017. Le altre tappe sono le tre “8 ore” di Slovacchia, di Oschersleben e di Suzuka.