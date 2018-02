I due clown Bianco e Augusto in scena con Shakespeare

Venerdì 23 febbraio Red Carpet Teatro ospita uno spettacolo che prende il via da una riflessione e da uno studio su una celebre tragedia shakespeariana: Amleto. Quella di Bianco e Augusto è, infatti, l’emblematica vicenda di una lotta di potere che si intreccia con la tragica ed epica storia di Amleto. Un viaggio onirico tra sogno e realtà, tra sacro e profano, tra dubbio e certezza, in cui gli attori di TEATRO BLU ci accompagneranno.

I due clown Bianco e Augusto mettono in scena, un po’ per caso, un po’ per necessità, la tragedia shakespeariana per eccellenza. Le vicissitudini di Claudio, zio di Amleto, incontrano quelle di Bianco che stanco del successo attribuito sempre ad Augusto, trama la morte di quest’ultimo che gioca, come una vittima sacrificale, il ruolo del giovane Amleto. Lo spettacolo affronta il tema dell’umano e legittimo bisogno di essere riconosciuti dall’altro. Una pièce segnata da dolore, disperazione e morte, ma ricca di uno slancio vitale senza confronti. Un viaggio parallelo tra i due mondi della finzione e della realtà, in cui i confini spesso si perdono donando all’artificio la forza della verità.

Venerdì 23 febbraio

Ore 21.00 Teatro Santuccio: via Sacco, 10 – Varese

Circus Amleto

Una produzione Teatro Blu

Da uno studio su Amleto di William Shakespeare

Di e con Roberto Gerbolés e Walter Maconi

Regia di Jean-Martin Moncerò

Scene e costumi Teatro Blu

Ingresso: € 12 , esenti i minori di 14 anni.

Non è richiesta la prenotazione

Informazioni:

info@redcarpetteatro.it

347 7456918

339 8870121