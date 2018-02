Due esponenti del Cav di Busto nel direttivo di FederVita Lombardia

Si è svolta sabato 24 febbraio a Milano il rinnovo delle cariche regionali di Federvita Lombardia, l’associazione che coordina i Cav-Centri di Aiuto alla Vita, Movimenti per la Vita e Case di accoglienza.

Dopo l’approvazione del bilancio consuntivo del 2017 si è passati alla votazione dei nuovi consiglieri e all’indicazione dei delegati lombardi per la votazione del nuovo consiglio nazionale del Movimento per la Vita Italiano.

Natalia Marrese, già responsabile del Movimento per la Vita Giovani di Busto Arsizio, è stata confermata nel direttivo lombardo per continuare il lavoro con i giovani. Entra, al posto del Presidente Antonio Pellegatta, Mario Sansalone, tesoriere e addetto stampa, per portare l’esperienza di comunicazione del Cav. I delegati lombardi per l’Assemblea di Roma del 17/18 marzo, invece, partono dalle province di Milano, Bergamo, Brescia e Como.

Questo importante appuntamento elettorale è stato, per il Cav di Busto Arsizio, un rinnovato riconoscimento all’impegno dei volontari bustocchi, presenti e attivi in massa nell’organizzazione dell’ultimo convegno nazionale dei Cav svoltosi a Milano nel novembre scorso.

Un ringraziamento, infine, va ancora una volta, ai tanti bustesi e non per il costante e silenzioso sostegno offerto all’attività del Cav che in 29 anni ha aiutato a far nascere 1.119 bambini.