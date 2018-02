Due incidenti in pochi minuti in punti diversi della città

Due incidenti a Busto Arsizio hanno impegnato le squadre dei vigili del fuoco e del soccorso sanitario domenica 4 febbraio. Il primo alle ore 13.30 in via Rossini. Due autovetture si sono scontrate coinvolgendo almeno due persone che sono rimaste ferite e ricoverate in ospedale grazi all’intervento dei sanitari Areu.

Il secondo alle ore 14 in via Biella, dove il conducente ha perso il controllo del veicolo finendo fuori dalla sede stradale.

I vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa, in entrambe i casi hanno messo in sicurezza i veicoli e collaborato con il personale sanitario per soccorrere i feriti insieme al personale Areu.