Due visite guidate al Rifugio antiaereo dei Giardini Estensi

Domenica 25 febbraio, alle 11, e domenica 18 marzo, alle ore 15, si terranno due visite guidate speciali al rifugio antiaereo nei Giardini Estensi di Varese.

Le guide di Archeologistics accompagneranno i presenti alla scoperta di questo luogo affascinante e suggestivo, legato alla storia della nostra città. Sarà un percorso alla scoperta della Varese sotterranea, un vero e proprio tuffo nel passato, che porterà il pubblico a percorrere per circa 140 metri il rifugio varesino che si snoda al di sotto della collina dei Giardini Estensi.

Nel rifugio di via Lonati tutto è rimasto fermo nel tempo, conservando il suo aspetto originario: sulle pareti, ad esempio, è ancora possibile leggere le scritte che istruivano le persone sulla direzione da prendere o sui comportamenti da tenere all’interno del rifugio. La visita sarà un’occasione unica e coinvolgente per rivivere in prima persona una pagina drammatica della nostra storia cittadina recente. Sulla piattaforma Vimeo è a disposizione un video scaricabile che raccoglie alcune testimonianze registrate di chi utilizzò i rifugi nel corso della Seconda Guerra Mondiale

Le visite sono su prenotazione obbligatoria e il punto di ritrovo è previsto in via Lonati 10, Varese. Per informazioni e prenotazioni: info@archeologistics.it – cell. +39 328 8377206

Testimonianze rifugi antiaerei from Archeologistics on Vimeo.