Eccellenza, Fanfulla al primo posto

(Foto Facebook – Castellanzese Calcio 1921)

Cambia la capolista nel girone A di Eccellenza, con il Verbano fermato a Vigevano e il Fanfulla che ne approfitta. Classifica corta nelle prime posizioni. In Promozione la Castanese perde male contro la Lentatese; Gavirate al secondo posto.

ECCELLENZA

C’è un nuovo capo al comando del girone A di Eccellenza: è il Fanfulla che in rimonta batte 4-1 la Castellanzese e sorpassa il Verbano, che non va oltre lo 0-0 a Vigevano. Accorcia il gap il Busto 81, che passa 1-0 a Calvairate grazie al gol di Scapinello. Non fa lo stesso il Legnano, che a Lazzate contro l’Ardor fa 1-1. Pari anche per il Fenegrò, 1-1 a Sesto Calende, così come per il Sancolombano a Cassano Magnago contro l’Union Villa: 1-1 il finale. Riposo per l’Alcione, termina 1-1 anche la sfida tra Lomellina e Fbc Saronno, mentre la gara tra Gaggiano e Accademia Pavese viene sospesa dopo pochi minuti per u infortunio occorso all’arbitro.

CLASSIFICA: Fanfulla 43; Verbano 42; Busto 81 41; Legnano 37; Fenegrò 36; Sancolombano 35; Ardor Lazzate 32; Alcione 29; Union Cassano, Sestese 27; Calvairate 25; Castellanzese, Vigevano 22; Accademia Pavese, Lomellina 21; Gaggiano 14; Fbc Saronno 11.

PROMOZIONE

La Castanese viene clamorosamente sconfitta in casa 5-1 dalla Lentatese, ma si tiene il primo posto grazie al pareggio 1-1 tra Rhodense e Vergiatese. Sale in seconda piazza il Gavirate, che vince lo scontro diretto d’alta classifica 4-0 contro l’Olimpia. Turno di riposo per il Morazzone, fa un bel salto in avanti l’Uboldese grazie al successo 1-0 sulla Besnatese. Colpo esterno della Belfortese che passa 1-0 a Brebbia, la Guanzatese vince lo scontro salvezza 1-0 sul Portichetto, mentre terminano in parità le sfide tra Bresso e Base 96 (1-1) e tra Cob 91 e Universal Solaro: 2-2 il finale.