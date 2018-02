Eccellenza, prosegue la lotta per il primo posto

Continua a essere molto avvincente la lotta per le posizione di vertice in Eccellenza, con Verbano, Fanfulla, Busto 81 e Legnano che puntano alla vetta. In Promozione l’Olimpia proverà a rifarsi sotto per il primo posto. Tutti in campo domenica 18 febbraio (ore 14.30).

ECCELLENZA

Trasferte insidiose per Verbano e Busto 81: i rossoneri andranno a Vigevano, mentre i bustocchi saranno impegnati a Calvairate. Il Fanfulla avrà invece un impegno interno contro la Castellanzese, mentre il Legnano proverà a portare a casa tre punti da Lazzate. Proveranno a sfruttare il fattore campo la Sestese, opposta al Fengrò, e l’Union Cassano contro il Sancolombano. Turno di riposo per l’Alcione, l’Fbc Saronno andrà sul campo del Lomellina, mentre l’Accademia Pavese viaggerà verso Gaggiano.

CLASSIFICA: Verbano 41; Fanfulla 40; Busto 81 38; Legnano 36; Fenegrò 35; Sancolombano 34; Ardor Lazzate 31; Alcione 29; Union Cassano, Sestese 26; Calvairate 25; Castellanzese 22; Accademia Pavese, Vigevano 21; Lomellina 20; Gaggiano 14; Fbc Saronno 10.

PROMOZIONE

Dopo aver rimbalzato il primo assalto, la Castanese cerca di tenere a distanza le inseguitrici. I neroverdi ospiteranno la Lentatese e proveranno a fare bottino pieno. Alle spalle della capolista non avranno vita facile la Rhodense che ospiterà la Vergiatese e l’Olimpia, che farà visita al Gavirate. Riposerà il Morazzone, mentre l’Uboldese attenderà la Besnatese. Sfide importanti in zona salvezza, con la Belfortese di scena a Brebbia, l’Universal Solaro sul campo della Cob 91 e il Portichetto a Guanzate. Proverà ad allungare la striscia positiva il Bresso contro la Base 96.