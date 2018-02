Eccellenza, sfida a distanza per il primo posto

Condizioni climatiche permettendo, sarà un’altra domenica calda per l’Eccellenza, con la lotta al primo posto sempre più combattuta. In Promozione il lanciato Gavirate proverà a prendersi la prima piazza, ma la Castanese ha voglia di riscatto.

ECCELLENZA

Tre squadre in tre punti e una lotta per il primo posto che proseguirà fino all’ultima giornata. La nuova capolista, il Cavenago Fanfulla, proverà a tenersi stretto il primo posto ospitando il Vigevano alla “Dossenina”. A Besozzo il Verbano non avrà vita facile contro il Calvairate, così come il Busto 81 contro l’Alcione. Spera di rientrare nel ballo per la vetta il Legnano, che al “Mari” se la vedrà contro il Lomellina. Turno di riposo per la Sestese, la Castellanzese se la vedrà contro il Sancolombano, l’Union Cassano invece farà visita all’Fbc Saronno ultimo in classifica, ma in ripresa. L’Ardor Lazzate spera di portare a casa la posta piena dal campo dell’Accademia Pavese, il Fenegrò vuole sfruttare il fattore campo contro il Gaggiano.

CLASSIFICA: Fanfulla 43; Verbano 42; Busto 81 41; Legnano 37; Fenegrò 36; Sancolombano 35; Ardor Lazzate 32; Alcione 29; Union Cassano, Sestese 27; Calvairate 25; Castellanzese, Vigevano 22; Accademia Pavese, Lomellina 21; Gaggiano 14; Fbc Saronno 11.

PROMOZIONE

Dopo il cambio in panchina, la Castanese affronterà una gara alla portata, almeno sulla carta, in casa del Portichetto. Spera in un passo falso dei neroverdi il Gavirate, che però a Solaro contro l’Universal non avrà un compito agevole. La Rhodense sarà ospite della Besnatese, l’Olimpia invece cerca riscatto a Ponte Tresa contro il Brebbia. Vogliono rimanere nelle zone nobili della classifica il Morazzone, che attenderà il Bresso, la Vergiatese contro il Cob 91 e l’Uboldese che andrà a Lentate. Riposo per la Belfortese, chiude la giornata la sfida tra Base 96 e Guanzatese.