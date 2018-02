Ecco chi suona al “Mi Ami Ora”. In scena anche i varesini Belize

Torna l’appuntamento invernale targato Mi Ami, con una formula del tutto nuova: “Mi Ami Ora”, e tra i protagonisti troviamo anche i varesini Belize. Gli eventi in programma sono due: il 16 e il 24 febbraio, quest’ultima è la data in cui si esibirà il quartetto che ha radici in provincia.

Gli interpreti di “Pianosequenza” saranno in apertura di una serata che vedrà poi l’esibizione di Ghemon e il suo ultimo disco “Mezzanotte”, lo speciale live del producer Night Skinny e il duo Coma Cose in bilico fra street rap e Battisti. A chiudere i dj set di G.Quagliano e Giad.

Ad aprire la rassegna sarà però l’appuntamento del 16 febbraio al Santeria Social Club (viale Toscana 31), con una serata all’insegna di live esclusivi e anteprime: il release party dell’attesissimo nuovo disco del romano Wrongonyou, dopo il suo debutto sul grande schermo nel cast del film Il Premio di Alessandro Gassmann; la next big thing della canzone italiana femminile Verano, una delle voci più raffinate e sofisticate degli ultimi anni, con una live preview esclusiva; il primo concerto milanese di Andrea Poggio, ex leader dei Green Like July al suo esordio da solista col disco “Controluce”, e la data zero del nuovo talento Gigante, ovvero il progetto solista di Ronny Gigante dei Moustache Prawn. A chiudere l’incredibile spettacolo unico di Paolo Baldini Dubfiles, il produttore dub italiano per eccellenza, già al lavoro con Jovanotti e Tre Allegri Ragazzi Morti, qui accompagnato dalle voci di Jules I e Jacob dei Mellow Mood.

La serata sarà aperta dal panel “Il fascino eterno della lingua italiana” (a partire dalle ore 18.30), alla presenza di Wrongonyou, Maria Antonietta, Andrea Poggio e Nur Al Habash di Italia Music Export, moderato da Carlo Pastore. In tempi recenti Mike Patton, Erland Oye, i Phoenix, Luxardo, gli Itaca, Nic Cester e persino i Tame Impala con la loro “Sestri Levante” hanno omaggiato la nostra musica o introdotto nei loro vocabolari termine e cliché dalla nostra lingua, eppure molti artisti italiani continuano a preferire la lingua inglese scontrandosi con le difficoltà di esportare il proprio prodotto. In effetti, a parte Battisti e Celentano e Toto Cotugno, sono davvero rari i casi di musica italiana che ce la fa all’estero. Con i primi timidi focus di testate straniere sui nostri musicisti che si esprimono nella lingua madre (ad esempio l’articolo pubblicato su Le Monde, L’autre équipe d’Italie) e una riappropriazione (dopo anni di preferenza per la lingua inglese) da parte dei nostri musicisti di un modo di veicolare la parola che non è più solo testo, magari impegnato, ma a sua volta suono e immagine, sarà questo il momento giusto perché la musica contemporanea italiana in italiano travalichi i confini nazionali?

Al termine del panel, un breve set acustico di Maria Antonietta.

“Mi Ami Ora” vuole essere un nuovo format one-night-stand, tutto in una notte, come sempre organizzato da BetterDays, la società che dal 2005 produce il MI AMI Festival. «A Milano non esistono location indoor in grado di ospitare un festival così come lo avevamo pensato”, dichiarano Stefano Bottura e Carlo Pastore, i direttori del festival, “così abbiamo deciso di dare vita a due serate parallele, affiancate ma autonome, ognuna con una propria anima». Aggiungono Bottura e Pastore: «Abbiamo scelto di chiamarlo MI AMI ORA per specificare la formula temporale dell’evento e per sottolineare la grande voglia di musica italiana che c’è nel nostro paese ora, qui e adesso».

La serata del 24 febbraio:

Il secondo appuntamento è per sabato 24 febbraio al Fabrique (via Fantoli 9), con una serata all’insegna della musica italiana del futuro, che passa dall’hip hop, dal soul e dalla contaminazione elettronica. 5 live set speciali e due dj set. In programma i live di Ghemon, che con il suo ultimo disco “Mezzanotte” si è consacrato come una delle voci più apprezzate nel panorama rap italiano; il rapper più affascinante della nuova generazione Rkomi, che proprio al MI AMI ORA saluterà nella sua città il tour di “Io in terra”, il suo disco di debutto pubblicato con la direzione artistica di Marracash. Imperdibile sarà lo speciale live del producer Night Skinny, già al lavoro con Fabri Fibra e Guè Pequeno, che presenterà per la prima volta dal vivo il suo album “Pezzi”, accompagnato da Ensi, host d’eccezione di questo specialissimo show, e da tanti altri special guest a sorpresa. In apertura di serata il duo Coma Cose in bilico fra street rap e Battisti, che sta attirando sempre più attenzione e hype su di sè, e il live dei Belize, che hanno ottenuto grandi consensi con il singolo “Pianosequenza” presentato a X Factor. A chiudere i dj set di G.Quagliano e Giad.

MI AMI ORA è un format nuovo che porta avanti lo spirito di ricerca e curiosità del MI AMI, con una marcata attenzione ad una giusta politica dei prezzi. L’ingresso alla serata del 16 febbraio in Santeria Social Club costa 15 € +d.p., mentre l’ingresso alla serata del 24 febbraio al Fabrique è di 20€ + d.p. Le prevendite sono già attive sui canali TicketOne e MailTicket. Disponibile invece l’abbonamento alle due serate al costo di 30€, in vendita solo sullo shop online di DailyBest. Inoltre l’abbonamento, per la prima volta tra i festival in Italia, potrà essere acquistato anche in bitcoin al costo di 0,0015 bitcoin.

MI AMI ORA

#miamora #miamifestival

16 febbraio – Santeria Social Club / 24 febbraio – Fabrique

http://www.miamifestival.it/miamiora2018/

Pagina FB

MI AMI ORA // 16 febbraio – Santeria Social Club

Wrongonyou, Verano, Paolo Baldini DubFiles feat. Mellow Mood, Andrea Poggio e Gigante

Evento FB

Ingresso: 15 euro + d.p.

Prevendite disponibili su: Mailticket e Ticketone

MI AMI ORA // 24 febbraio – Fabrique

Ghemon, Rkomi , NIGHT SKINNY, Coma Cose, Belize

Dj set Gianluca Quagliano + Giad

Evento FB

Ingresso: 20 euro +d.p.

Prevendite disponibili su: Mailticket e Ticketone

L’abbonamento alle due serate al costo di 30 euro + d.p. è in vendita sullo shop online di DailyBest