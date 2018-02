Ecoballe, Accam replica ai 5 Stelle: “Smaltite 117 tonnellate di rifiuti a luglio 2017”

Nel luglio del 2017 l’impianto Accam di Busto Arsizio ha smaltito 117 tonnellate di rifiuti provenienti dalla Regione Campania. Le presidente di Accam Laura Bordonaro (foto) conferma quanto riferito da FanPage nella sua inchiesta riguardante lo smaltimento delle cosiddette ecoballe dell’emergenza rifiuti stoccate a Giugliano e assicura che si tratta di «rifiuti solidi urbani certificati da Arpa Lombardia smaltiti nell’arco di un mese». La vicenda è stata ripresa anche dai consiglieri del Movimento 5 Stelle eletti nei comuni soci di Accam che hanno chiesto una serie di chiarimenti.

«Siamo assolutamente in regola. Il termovalorizzatore Accam nel mese di luglio ha smaltito 117 tonnellate di rifiuti non pericolosi provenienti dalla Campania, frazionati lungo tutto il mese. Al mese smaltiamo 10 mila tonnellate, per far capire il rapporto tra quanto arrivato dalla Campania e quanto viene bruciato nell’impianto di Borsano».

La presidente spiega anche perchè è stato fatto: «Si è trattato di un atto dovuto per un impianto inserito nel novero dei siti di interesse strategico nazionale dal governo – spiega – non potevamo sottrarci ma possiamo tranquillizzare ulteriormente i cittadini affermando con certezza che per il 2018 non ci sono richieste di smaltimento provenienti dalla Campania».