Ecomuseo della Valle Olona, passi avanti verso l’inaugurazione

Passi avanti per la realizzazione dell’Ecomuseo della Valle Olona. Dopo l’interesse concreto del sindaco di Gorla Maggiore Pietro Zappamiglio, sono state avviate le pratiche per arrivare alla fondazione ufficiale dell’Ecomuseo e avviare quindi anche l’iter per il riconoscimento ufficiale da parte di Regione Lombardia.

L’ultimo incontro tra l’Associazione Ecomuseo della Valle Olona e le istituzioni si è tenuta il 15 febbraio e sono emerse date certe e impegni ben definiti, oltre alla messa a punto della bozza definitiva della convenzione.

Entro il 10 marzo, sarà quindi possibile presentare proposte di modifica alla convenzione da parte delle Amministrazioni. Il Comune capofila Gorla Maggiore avrà a quel punto dieci giorni di tempo per decidere se considerarle in linea con i requisiti del progetto secondo le indicazioni di Regione Lombardia. Entro il 30 marzo i Comuni riceveranno la versione definitiva della convenzione. Ancora un mese di tempo, entro il 30 aprile, per portare l’argomento in Consiglio Comunale. Dopodichè, sarà finalmente arrivato il momento di stabilire, verisimilmente a maggio, la data ufficiale per l’inaugurazione dell’Ecomuseo della Valle Olona e l’inizio di una nuova opportunità per tutta la zona.