Elezioni regionali in Lombardia: come si vota il 4 marzo

Domenica 4 marzo ci saranno le elezioni regionali Lombardia 2018. Si vota per eleggere gli 80 componenti del Consiglio regionale della Lombardia e il Presidente della Regione. (GUARDA CHI SONO I CANDIDATI PRESIDENTE E LE LISTE)

I candidati per questo ruolo sono 7 ma sarà eletto quello che otterrà il maggior numero di voti validi sul territorio regionale.

Gli altri 79 consiglieri verranno eletti con criterio proporzionale sulla base di liste provinciali concorrenti, con applicazione di un premio di maggioranza; un seggio è riservato al miglior perdente tra i candidati alla presidenza.

Per spiegare le modalità di voto nel modo più comprensibile possibile abbiamo realizzato un video tutorial con tutte le possibilità che avranno gli elettori quando si troveranno all’interno dell’urna.

Tra gli 80 componenti che andranno a formare il Consiglio regionale la legge fa in modo di garantire la rappresentanza di ogni parte del territorio. Infatti, dovrà obbligatoriamente entrare a far parte del Consiglio regionale almeno un rappresentante di ciascun territorio provinciale.

Inoltre, per garantire la rappresentanza di genere, le liste sono state composte da candidati di entrambi i sessi debitamente alternati per posizione e i candidati di uno stesso sesso non eccedono il 60% del totale.

La votazione per l’elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale avviene su un’unica scheda. Ciascun elettore può, a scelta:

votare per un candidato alla carica di Presidente della Regione;

votare per un candidato alla carica di Presidente della Regione e per una delle liste a esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste;

votare per un candidato alla carica di Presidente della Regione e per una delle altre liste a esso non collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste (cosiddetto “voto disgiunto”);

votare a favore solo di una lista; in tale caso il voto si intende espresso anche a favore del candidato Presidente della Regione a essa collegato.

Ecco la scheda elettorale



L’elettore può esprimere fino a due voti di preferenza. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della medesima lista. In caso contrario la seconda preferenza è annullata.

Lo spoglio elettorale avrà inizio alle 14 di lunedì 5 marzo. Potrete seguirlo in diretta su Varesenews.

Leggi come si vota per le elezioni politiche del 4 marzo.