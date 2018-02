Elio e le Storie Tese, le date del tour 2018

Ultimo disco, ultimo tour, ultimo Festival di Sanremo all’ultimo posto per la band milanese che in 38 anni di successi ha segnato la storia della musica italiana: ELIO E LE STORIE TESE!

Il “complessino” è pronto a concludere la carriera in grande stile e, dopo l’agognata ultima posizione nella competizione sanremese, si prepara all’instore tour (al via dal 20 febbraio) e al Tour d’Addio (al via il 20 aprile), con scadenza il 30 giugno 2018. Alla domanda «Vi sciogliete veramente?» gli EelST infatti annuiscono e dichiarano che non ci hanno ripensato neppure dopo la grande dimostrazione di affetto e interesse nei loro confronti suscitata dalla notizia del loro scioglimento. Hanno davvero deciso di sciogliersi.

Queste le prime date confermate dell’instore tour: il 20 febbraio a La Feltrinelli di Piazza Piemonte a Milano (ore 18.30), il 26 febbraio a La Feltrinelli di Porta Nuova a Torino (ore 18.00), il 1° marzo a La Feltrinelli di Padova (via San Francesco, ore 18.00), il 13 marzo in collaborazione con Mediaworld al CC I Gigli di Firenze (ore 18.00) e il 14 marzo a La Feltrinelli di Roma (via Appia Nuova, ore 18.00).

Elio e le Storie Tese incontreranno i fan per presentare l’ultimo progetto discografico “Arrivedorci” (Friends & Partners / Artist First), imperdibile disco che contiene l’omonimo brano sanremese, l’inedito “Il circo discutibile” e la registrazione dei più grandi successi suonati durante il Concerto d’Addio che si è tenuto in un Mediolanum Forum sold out il 19 dicembre 2017.

L’album è disponibile nella versione Doppio Cd e nella versione Vinile a tiratura limitata e numerata (composta da quattro LP 180 gr. + un 45 giri). Su Music First è inoltre possibile ordinare il “SuperFan Pack”, un bundle speciale che, unitamente alle due versioni dell’album, contiene l’esclusiva Release T-Shirt in edizione limitata.

Dal 20 aprile, con il Tour d’Addio, Elio e le Storie Tese raggiungeranno i fan di tutto il Paese che non sono riusciti a partecipare al grande Concerto d’Addio. Raccontano: «Dopo avere preso atto di quanti avrebbero voluto, ma non hanno potuto, raggiungere Milano per partecipare alla festa al Mediolanum Forum, abbiamo accettato la proposta di organizzare un altro giro di concerti. Un Tour d’Addio, che sarà però “a scadenza”: da consumarsi entro e non oltre il 30 giugno 2018».

Queste le date del Tour d’Addio (prodotto e organizzato da F&P Group in collaborazione con Hukapan): il 20 aprile al Pala George di Montichiari (BS), il 21 aprile alla Kioene Arena di Padova, il 23 aprile al Mediolanum Forum di Milano, il 1° maggio all’Arena di Verona, il 3 maggio al Pala Alpitour di Torino, il 5 maggio al Nelson Mandela Forum di Firenze, l’8 maggio all’RDS Stadium di Genova, il 10 maggio all’Unipol Arena di Bologna, il 12 maggio al PalaLottomatica di Roma, il 14 maggio al Palapartenope di Napoli, il 17 maggio al Pal’Art Hotel di Acireale (CT), il 19 maggio al Pala Florio di Bari, il 23 maggio all’RDS Stadium di Rimini e il 25 maggio alla Zoppas Arena di Conegliano (TV).

I biglietti sono disponibili sul circuito Ticketone e nei punti vendita abituali.

Per ogni data sono disponibili inoltre gli upgrade dei biglietti in due versioni: pacchetto JI – BOCA e pacchetto L’AMORE. Info: http://elioelestorietese.it/blog/posts/tour-daddio-ji-boca-pack-lamore-pack/.