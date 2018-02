Hacker per ‘gioco’ per acquisire competenze avanzate sulla gestione dei sistemi informatici. Spesso questa parola esprime una connotazione negativa ma è vero l’esatto contrario: in realtà gli hacker sono operatori molto esperti in informatica e a Elmec Informatica sanno bene quanto sia importante migliorare costantemente le competenze, soprattutto quando in gioco ci sono aspetti come la cybersicurezza, un tema sempre più caldo per realtà e imprese.

Per questo motivo, dopo il successo della prima edizione di Hack in The Lab, l’hackathon dal format innovativo dedicato ai propri dipendenti che nel 2017 ha dato vita a due progetti in fase di sviluppo, Elmec ha presentato la nuova edizione di Hack in The Lab, che quest’anno parte con un nuovo format.

Come funziona Hack in The Lab