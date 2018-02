Emergenza freddo, ancora centinaia di posti liberi nei ricoveri

Sono ancora alcune centinaia i posti liberi nelle strutture del territorio milanese adibite all’accoglienza dei senza fissa dimora. La capacità dei centri è stata potenziata fino ad arrivare a circa 2.700 posti letto a disposizione per l’intera settimana in cui è prevista l’ondata di gelo, con la possibilità di ulteriori proroghe se il freddo non dovesse diminuire.

L’Amministrazione rinnova l’appello ai cittadini affinché segnalino senzatetto e persone in difficoltà ai numeri 02/88447645–646-647–648–649 o direttamente al Centro Aiuto (Casc) di via Ferrante Aporti 3 aperto dalle 9 alle 24 dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 24 il sabato e la domenica e dalle 12 alle 20 nei festivi.

Sono 15 le strutture del territorio comunale adibite all’accoglienza e in cinque di queste sono stati aumentati i posti letto a disposizione per questa settimana.

Per intercettare coloro che non si recano spontaneamente nei centri a chiedere un ricovero per la notte, il Comune, in collaborazione con 19 associazioni del terzo settore, ha predisposto un minimo di otto unità mobili che ogni sera contemporaneamente passano al setaccio le vie della città per distribuire coperte e bevande calde e convincere chi è diffidente ad accettare una sistemazione al chiuso.

A queste si aggiungono le unità mobili sanitarie e le unità di pronto intervento sociale diurne che intervengono sulla base delle segnalazioni pervenute al Centro Aiuto. Ancora una volta i cittadini milanesi hanno dimostrato grande sensibilità: sono state infatti oltre 170 le chiamate al Centro aiuto per segnalare persone in difficoltà.