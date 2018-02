Emergenza freddo il Comune potenzia i servizi per i senza dimora

In vista dell’ondata di gelo prevista per il fine settimana, il Comune di Milano potenzierà i servizi per i senza fissa dimora e per le persone in difficoltà.

Saranno infatti 2.700 i posti dedicati all’accoglienza notturna nelle strutture del territorio comunale durante tutto il prossimo weekend. Il Comune si prepara così ad affrontare il freddo intenso dei prossimi giorni e a garantire un rifugio a chiunque ne avrà bisogno.

All’appello lanciato due giorni fa dall’Amministrazione per invitare i milanesi a segnalare i casi di persone in difficoltà che vivono per la strada hanno risposto diversi cittadini: sono state circa sessanta le telefonate arrivate ai numeri 02/88447645–646-647–648–649 attivi per raccogliere le segnalazioni. Il Centro Aiuto di via Ferrante Aporti 3 è aperto dalle 9 alle 24 dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 24 il sabato e la domenica e dalle 12 alle 20 nei festivi.