Emergenza freddo: il “sistema Varese” tiene

Il gelo che è arrivato in questi giorni non preoccupa il Comune di Varese. I 51 letti a disposizione di senza tetto sono sempre esauriti. A questa opportunità si somma la distribuzione di coperte da parte delle associazioni di volontariato quali City Angels o Angeli Urbani.

«Il problema dei senzatetto è stato affrontato cercando soluzioni concrete – spiega l’assessore ai Servizi sociali del Comune Roberto Molinari – abbiamo individuato le situazioni di disagio: per i non residenti abbiamo dirottato i casi ai servizi sociali dei comuni di residenza, per altri abbiamo attivato percorsi di recupero. Dallo scorso anno, abbiamo 12 posti letto nella sede della Croce rossa di via Durant».

Le soluzioni prese stanno, dunque, facendo affrontare con minor ansia queste giornate di freddo intenso: i letti a disposizione sono 25 al centro di via Maspero, 14 allo Chalet Martinelli e i 12 della CRI.

« Rimangono alcuni casi che rifiutano ogni tipo di sostegno – conclude Molinari – a loro vengono date le coperte per proteggersi. Si tratta di persone che non vogliono abbandonare la stazione. E poi ci sono i casi limite, di cui non possiamo occuparci per ragioni di sicurezza»

Fino alla fine di marzo, il sistema di accoglienza del Comune di Varese rimarrà invariato, indipendentemente dalle evoluzioni della colonnina di mercurio.