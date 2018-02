Emesso il bando per affidare i lavori della scuola Pellico

Il Comune di Varese ha pubblicato il bando per individuare la ditta che realizzerà i lavori di efficientamento energetico in programma per la scuola secondaria di primo grado “Silvio Pellico”.

Sarà possibile presentare la domanda entro le ore 12.00 del 13 marzo 2018. Si tratta dei lavori per la riqualificazione energetica della scuola: un grande progetto di oltre 2 milioni di euro per il quale il Comune di Varese ha ottenuto un finanziamento dal bando Free, Fondo regionale per l’efficienza energetica, della Regione Lombardia. I lavori rientrano nel Piano “Varese fa Scuola” dell’amministrazione che sta coinvolgendo diverse scuole varesine per un totale di 6 milioni di euro di investimenti per rendere le scuole varesine più sicure, più efficienti e più moderne. L’intervento alla Pellico partirà entro la fine dell’anno scolastico, questo anche per poter sfruttare al meglio i mesi estivi in cui la scuola sarà chiusa.

Nei prossimi giorni i genitori riceveranno una lettera, firmata dal sindaco Galimberti e dall’assessore ai Servizi educativi Rossella Dimaggio, a cui sarà allegata una breve relazione contente tutti i dettagli dell’intervento. Nella missiva inviata ai genitori inoltre ci saranno le ultime indicazioni e gli aggiornamenti relativi ai lavori anche in merito allo spostamento temporaneo delle lezioni previsto per i primi mesi del prossimo anno scolastico per il periodo in cui sarà aperto il cantiere. Solo per pochi mesi, infatti, a partire da settembre 2018, in accordo con la Dirigente Scolasticale, le lezioni della Pellico si svolgeranno nel plesso scolastico di via Como 19.

Nella lettera inviata ai genitori l’amministrazione sottolinea anche l’edificio scolastico di via Como verrà attrezzato adeguatamente per ospitare provvisoriamente gli alunni della Pellico. Inoltre nella lettera si informano i genitori che il Comune renderà operativo dal primo giorno del prossimo anno scolastico, da settembre 2018, un servizio di trasporto scolastico gratuito che collegherà la sede di via Appiani a quella di via Como negli orari di inizio e di termine delle lezioni mattutine.

«L’intervento renderà la scuola Pellico una eccellenza in Lombardia – fanno sapere dall’amministrazione – Sarà un edificio all’avanguardia. Per questa struttura i lavori di efficientamento energetico trasformeranno in modo sostanziale la scuola: la “Pellico” diventerà un edificio a consumo zero e tra i più efficienti in Lombardia».

In sostanza, al termine dei lavori, la nuova scuola Pellico sarà migliorata dal punto di vista statico e sismico, energetico e acustico. Le strategie progettuali adottate si articolano in una serie di aspetti costruttivi e funzionali tipici di un’edilizia eco-sostenibile ed eco-compatibile i cui obiettivi principali sono il massimo contenimento dei consumi di energia, la scelta delle più evolute tecnologie che privilegiano oltre al comfort, la massima efficienza, flessibilità, facilità di gestione, il miglioramento delle condizioni di sicurezza, il benessere abitativo e la compatibilità ambientale. Grande attenzione poi sull’utilizzo dell’energia, attraverso un’attenta gestione della risorsa idrica, la scelta di materiali eco-compatibili e l’utilizzo di energie rinnovabili oltre che il massimo utilizzo della luce naturale per l’illuminazione dei locali e per la palestra.

Il bando per i lavori della Pellico è pubblicato su: https://www.comune.varese.it/bandi-di-gara-ar