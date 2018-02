Enti, fondazioni e associazioni partecipate: aperto il bando

Il Comune di Milano ha aperto un bando per la presentazione delle candidature per le nomine e le designazioni dei rappresentanti comunali in alcuni Enti, Fondazioni, Associazioni e Società a partecipazione comunale. Si tratta complessivamente di 26 incarichi.

Il bando sarà aperto fino al 15 marzo. La presentazione delle proposte delle candidature avverrà direttamente dal portale del Comune di Milano ed esclusivamente attraverso il sistema on line. Il Proponente potrà proporre le candidature fino al 13 marzo, termine utile per avvisare il candidato della presentazione del suo nome per uno degli Enti e consentirgli di accettarla entro il 15 marzo.

Il bando completo è consultabile sul sito del Comune di Milano all’indirizzohttps://www.comune.milano.it/dseserver/webcity/garecontratti.nsf/WEBAll/C8E3986D0C066714C125822E002F5F28?opendocument

In particolare, per quanto riguarda il Consiglio d’Amministrazione, gli enti interessati dalla ricerca sono: Milanosport S.P.A. (presidente e 2 consiglieri); SPV LINEA 4 M4 S.P.A. (presidente e 2 consiglieri); Fondazione Lombardia Film Commission (1 consigliere); Fondazione Museo del Design (1 consigliere); Società d’incoraggiamento d’arti e mestieri – SIAM (1 consigliere); Associazione Opera Pizzigoni (2 consiglieri); Fondazione Istituto Tecnico Superiore per le Tecnologie Innovative per i Beni e le Attività Culturali – Cantieri dell’Arte (1 consigliere); Fondazione Emilio Carlo Mangini detta Museo Mangini Bonomi (1 consigliere); Consorzio Villa Reale e Parco di Monza (1 consigliere).

Inoltre, per gli organi di Controllo, gli enti interessati dalla ricerca sono: Azienda di servizi alla persona Golgi-Redaelli (1 membro effettivo); Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio – AMAT S.R.L. (membro effettivo unico); Arexpo S.P.A. (1 membro effettivo, 1 membro supplente); Milano Ristorazione S.P.A. (3 membri effettivi, 2 membri supplenti); SPV LINEA 4 M4 S.P.A. (Presidente, 1 membro effettivo, 1 membro supplente).