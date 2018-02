Eolo continua a crescere e cerca circa 50 giovani figure tra tecnici e commerciali

EOLO, il principale operatore in Italia nel fixed-wireless ultra-broadband per i segmenti business e residenziale, continua a investire su Busto Arsizio e cerca circa 50 giovani professionisti tra tecnici e commerciali, da inserire in due diversi ambiti nell’Assistenza Cliente attraverso un contratto di stage retribuito e finalizzato all’assunzione.

I candidati al profilo commerciale, destinati a posizioni nel Customer Care (assistenza via mail, chat e telefono) e il Telesales (vendita telefonica rivolta a potenziali clienti che chiamano per informazioni), dovranno avere una forte propensione alla comunicazione, alla relazione con il cliente e abilità di problem solving. Costituiscono titolo preferenziale un diploma o una laurea in ambito commerciale, economico o linguistico. Gli operatori dell’Area Tecnica saranno invece inseriti nella Divisione Help Desk per la diagnosi tecnica delle problematiche riscontrate dai clienti EOLO. Per questa figura sono quindi richieste dimestichezza e praticità nell’uso delle tecnologie e abilità di problem solving.

I candidati ideali per entrambi i profili sono persone dinamiche e motivate, under 30 con capacità di gestione del cliente, appassionati e utilizzatori di tecnologia. Non sono richieste esperienze specifiche pregresse ma la conoscenza dell’inglese e del tedesco sono gradite.

La descrizione completa dei profili ricercati da EOLO è disponibile su: https://meritocracy.is/it/eolo/stage-neodiplomati-neolaureati-9625