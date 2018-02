Come eravamo… souvenir della Chiasso che fu

Il progetto Frequenze, creato dal Comune di Chiasso con l’obiettivo di riqualificare il territorio e gli spazi commerciali di Corso San Gottardo con l’impiego in attività di pubblica utilità di persone in situazione assistenziale, continua il progetto Souvenir di Chiasso.

Grazie alla collaborazione con la Rsi, e in particolare con il settore delle Teche che ne cura i ricchi archivi, sono stati selezionati alcuni documenti audiovisivi che, insieme a parte delle testimonianze raccolte per la creazione di Souvenir di Chiasso, hanno dato vita ad uno spettacolo inedito moderato da Valeria Bruni.

Uno spettacolo che domenica 25 febbraio, alle 17, chi lo desidera potrà vedere gratuitamente al Cinema Teatro Riva di Chiasso.

L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti a disposizione (non è prevista la prenotazione) e a seguire sarà offerto un aperitivo a tutti i presenti.

I promotori ricordano inoltre che in Viale Volta 1 è sempre aperto lo spazio dedicato a “Su L’Umano sentire- Souvenir di Lugano. Ricordo di Lugano”.

Si tratta di un’installazione teatrale per video e parole e fa parte del progetto complessivo che porta il titolo di “Su l’Umano sentire”, prodotta da Officina Orsi.

Il progetto indaga lo spazio in cui il teatro diventa laboratorio collettivo, microcosmo della nostra società, luogo di confronto del pubblico con se stesso come collettività: “Su l’Umano sentire è un’esplorazione dell’anima che abbiamo diviso per capitoli, che si declinano

approfondendosi. La tematica nasce dalla necessità di interrogare/interrogarsi sulla propria cittadinanza/comunità“.