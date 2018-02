Ermal Meta e Fabrizio Moro vincono Sanremo 2018

Il festival di Sanremo 2018 è stato vinto da Ermal Meta e Fabrizio Moro, con “Non mi avete fatto niente” . Secondo in classifica Lo Stato Sociale, i veri outsider, con “Una vita in vacanza”, seguito da Annalisa, con “Il mondo prima di te” .

Sono stati assegnati anche alcuni premi della critica: premio Mia Martini a Ron, premio Lucio Dalla a Lo Stato Sociale, Premio Sergio Endrigo a Ornella Vanoni con Bungaro e Pacifico per la migliore interpretazione., premio Sergio Bardotti a Mirkoeilcane. Premio Tim Music, per il brano piu ascoltato in app, è andato invece a Ermal Meta e Fabrizio Moro.

Il premio per le “Nuove proposte” è stato invece assegnato nella serata di venerdì è andato al giovane Ultimo.

Questa edizione di Sanremo è stata da record, con ascolti altissimi: anche grazie alla rivelazione come presentatore dell’attore Pierfrancesco Favino, dalla bravura ormai collaudata della conduttrice Michelle Hunziker e dal cantautore Claudio Baglioni, che è stato anche apprezzatissimo direttore artistico.

COMMUOVE LA FINALE IL GRANDE MONOLOGO DI PIERFRANCESCO FAVINO

Uno dei momenti più emozionanti della serata è stato il momento in cui Pierrancesco Favino ha introdotto l’ospite Fiorella Mannoia con uno straordinario monologo, tratto da “La notte poco prima delle foreste” di Bernard-Marie Koltès. Un momento straordinariamente intenso, che ha introdotto “Mio fratello che guardi il mondo” di Ivano Fossati cantato in duetto da Fiorella Mannoia e Claudio Baglioni, in una giornata particolare, dove gli echi dei fatti di macerata non si sono ancora spenti.

Oltre a Fiorella Mannoia, ospiti sono stati una scatenata Laura Pausini, che ha sconfitto la laringite pur di presentare in anteprima mondiale a tutto il pubblico che affollava l’Ariston dentro e fuori il suo ultimo pezzo, i cantanti Nek, Max Pezzali e Francesco Renga che hanno cantato con Baglioni Strada Facendo e la conduttrice Antonella Clerici insieme ai 12 concorrenti di SanremoYoung, il nuovo talent show musicale per cantanti tra i 14 e i 17 anni che sarà trasmesso da Rai Uno tutti i venerdì dal 16 febbraio al 16 marzo.