Esce di strada con l’auto, muore giovane italiano

La Polizia cantonale comunica che oggi, sabato 24 febbraio, poco dopo le 6:45 a Claro, un automobilista di 27 anni cittadino italiano residente nella regione stava circolando su A Torascia in direzione di Biasca.

Per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, giunto poco prima della Carrozzeria Pozzi, nell’affrontare una curva a sinistra, ha perso il controllo dell’auto uscendo di strada sulla sinistra per poi urtare violentemente contro un carroattrezzi ed infine contro una vettura parcheggiati nel piazzale della carrozzeria. A seguito dell’urto l’uomo è stato sbalzato fuori dalla vettura.

Sul posto i soccorritori della Croce Verde di Bellinzona che non hanno potuto che costatarne la morte a causa delle gravi ferite riportate.

Sul posto pure i pompieri di Bellinzona con otto militi e tre automezzi.