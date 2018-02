Esplosione e incendio in una fabbrica che tratta rifiuti

Vigili del fuoco e 118 stanno intervenendo in forze a Bulgarograsso, in provincia di Como, per un incendio in una fabbrica.

Galleria fotografica Incendio in un'azienda di trattamento rifiuti a Bulgarograsso 4 di 6

L’incidente è avvenuto poco prima delle 14 in un’azienda di via Pirandello, la Ecosfera srl. I testimoni hanno subito parlato di una esplosione, le fiamme interessavano in particolare una zona con serbatoi di stoccaggio.

Il 118 ha inviato in posto un’automedica e undici ambulanze, oltre a un elicottero. I vigili del fuoco del comando di Como sono intervenuti in forze: anche Varese ha inviato un’autobotte in rinforzo ai colleghi comaschi.

Una nota di Areu parla di cinque feriti “codici gialli” (feriti, non in pericolo di vita), un “rosso” (in pericolo di vita) e una trentina di “codici verdi” (feriti lievi). Cinque sarebbero ustionati e uno ustionato. Un ferito grave è stato trasferito al Sant’Anna di Como.

Sul posto anche i carabinieri e la Polizia Locale del Comune comasco, attivate anche Ats Insubria e l’Arpa per le possibili conseguenze ambientali. La zona è stata delimitata e gli operatori sul posto si muovono tutti con le mascherine.

Un messaggio rassicurante viene dal Comune, con una nota ufficiale: “a seguito dell’incidente avvenuto in data odierna sul territorio di Bulgarograsso, non sussistono, al momento, rischi per la popolazione. Il Sindaco e la Protezione Civile sono sul loco e in costante contatto con i tecnici, che stanno monitorando l’evolversi della situazione. Sarà cura dell’Amministrazione Comunale comunicare al più presto eventuali variazioni o provvedimenti attraverso i canali ufficiali”.

(articolo aggiornato alle ore 16.15 di mercoledì 7 febbraio)