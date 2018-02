Estintori, quando e come utilizzarli

Gli estintori sono strumenti importanti per la sicurezza, se usati correttamente possono aiutare le persone a spegnere un piccolo fuoco o a contenerne uno di maggiore entità fino all’arrivo dei vigili del fuoco.

Anche se si utilizzano nel migliore dei modi gli estintori, non si deve dimenticare che è di vitale importanza chiamare sempre i vigili del fuoco in ogni momento. In queste situazioni, è sempre bene affidarsi a personale specializzato e in grado di risolvere anche le situazioni più complesse.

Quando non si è sicuri dell’integrità e della funzionalità del proprio estintore, è bene verificare una serie di fattori che ne determineranno la corretta funzionalità.

Come verificare se un estintore è funzionale

1. Assicurarsi che la sicura sia intatta. La spilla di sicurezza ha lo scopo d’impedire che quando si prende in mano un estintore questo rilasci involontariamente la polvere. Ammaccature, perdite, ruggine e qualsiasi altro segno che potrebbe portare a un non corretto funzionamento deve portare alla sostituzione dello stesso.

2. Verificare la pressione dell’estintore. Ogni estintore dovrebbe avere una perfette pressione in ogni istante. Se l’ago sul manometro si trova nella sezione verde, significa che l’estintore è completamente carico e pronto all’uso. Se l’ago si trova al di sotto della zona verde, deve essere ricaricato o sostituito immediatamente. Per ricaricare o sostituire un estintore, è bene contattare un’azienda specializzata nella fornitura e manutenzione estintori come Cipierre srl.

3. Puntare a testa in giù l’estintore. Bisogna verificare che la polvere presente all’interno dell’estintore non sia depositata sul fondo, poiché la polvere in alcuni casi si può facilmente impacchettare nel tempo. Capovolgere l’estintore almeno un paio di volte l’anno, può aiutarlo a mantenerlo in perfette condizioni. Se non si è sicuri dello stato della polvere, è bene chiedere l’intervento di un esperto per una verifica.

Come utilizzare un estintore

Nel momento del bisogno, è bene seguire una serie di step per utilizzare nel migliore dei modi questo efficace strumento per lo spegnimento degli incendi.

1. Rimuovere la spilla o il sigillo di sicurezza. Alcuni estintori, utilizzano una spilla o alcuni dispositivi per evitare la possibile uscita del contenuto dello stesso. Quindi, è bene rimuovere questo sistema di sicurezza prima di procedere all’estinzione del fuoco.

2. Inquadrare al meglio il fuoco. Prima che il fuoco diventi ingestibile, è bene puntare l’ugello o il tubo flessibile a circa 5 o 10 metri di distanza dalla base del fuoco. In questo modo, la sostanza presente al suo interno sarà in grado di ridurre le dimensioni del fuoco.

3. Schiacciare la maniglia dell’estintore. Una volta che si sarà puntato l’estintore verso il fuoco, si dovrà schiacciare la maniglia che porterà ad uscire il contenuto dell’estintore. In pochi secondi, una nuvola di polvere o la schiuma lasceranno l’interno dell’estintore.

4. Dirigere l’estintore in ogni zona del fuoco. Il contenuto dell’estintore, per essere efficace deve essere sparso da destra a sinistra, facendo un movimento avanti e indietro sulla base del fuoco fino al momento dello spegnimento. È bene tenere la propria attenzione sul fuoco, per evitare che il fuoco si può riaccendere. Nel caso questo succeda, è bene ripetere la procedura fino al completo spegnimento.

Nel caso non si sia sicuri del buono stato dei propri estintori, è bene verificare con un’azienda specializzata il loro stato e quindi fare sostituire quelli che non sono nelle migliori condizioni. In caso di necessità, è bene che siano tutti funzionanti per essere un aiuto importante nello spegnimento di un fuoco o un incendio.