Estorce migliaia di euro a un anziano in cambio di sesso

Si è introdotta in casa di un 85enne, gli ha promesso prestazioni sessuali e in cambio di questo è riuscita a estorcergli migliaia di euro. Per questo episodio, odioso, è stata denunciata una 35enne, incensurata, domiciliata a Cassano Magnago, disoccupata.

La donna, nell’arco di circa tre mesi, da novembre 2017 a febbraio 2018, approfittando dell’età avanzata dell’uomo e della sua scarsa lucidità, è riuscita a portargli via quasi 10 mila euro: gli ha promesso in cambio prestazioni sessuali, promesse ma in realtà – specificano i carabinieri – mai realizzate.

Il denaro sarebbe stato consegnato in diverse circostanze, in cui tutte le volte la donna avanzava e proponeva nuove “prestazioni”. I carabinieri, che l’hanno infine denunciata, dicono che non è escluso che la medesima donna, con la stessa tecnica, abbia realizzato le medesimo condotte nei confronti ed ai danni di altri soggetti, sopratuttto uomini anzi. Il modus operandi, infatti, è apparso agli investigatori molto ben curato e consolidato. Al riguardo, con la ovvia garanzia della massima riservatezza, i militari invitano eventuali ulteriori vittime a sporgere denuncia presso la stazione carabinieri di Cassano Magnago.