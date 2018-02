“Evade” dagli arresti domiciliari, torna in carcere

I Carabinieri della nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Varese hanno arrestato un uomo di 49 anni, già noto alle forze dell’ordine perché sottoposto agli arresti domiciliari per un cumulo di pene, perché nella notte lo hanno trovato lontano dal luogo ove avrebbe dovuto scontare la misura, sito in Gavirate. L’uomo si trovava infatti per le vie di Arcisate, dove i militari del Nor lo hanno subito riconosciuto durante un normale controllo del territorio e tratto in arresto con l’accusa di evasione. Dopo una notte in cella presso la caserma dei carabinieri di Varese, questa mattina il GIP ha convalidato l’arresto disponendo l’ accompagnamento in carcere dell’interessato.