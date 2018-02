Eventi culturali a Malnate, aperto il bando per gli operatori

Nell’anno europeo della valorizzazione del patrimonio culturale, l’Assessore alla Cultura della Città di Malnate Irene Bellifemine intende coinvolgere nella programmazione-eventi per il 2018 tutte le associazioni, gli enti e i diversi soggetti del territorio. L’invito è quello di progettare iniziative culturali e sportive che si possano svolgere a Malnate, coinvolgendo pubblici diversi per interessi e fasce d’età.

Le Associazioni e i soggetti interessati potranno presentare il proprio progetto attraverso l’avviso pubblico di collaborazione per la programmazione culturale e sportiva comunale, pubblicato sul sito del comune www.comune.malnate.va.it e sulla pagina facebook @comunedimalnate.

Attraverso questo bando si possono presentare progetti comprendenti eventi nel campo della musica, del teatro, della letteratura, della danza, del cinema, dello sport, delle tradizioni popolari e culinarie. Il filo conduttore delle iniziative per l’anno 2018 dovrà essere, preferibilmente, il tema “Arti in gioco”, titolo scelto anche per la Festa cittadina annuale dedicata alla “Città dei Bambini” che si svolgerà il 20 maggio.

«Lo scopo prioritario del bando – afferma Irene Bellifemine, Assessore alla Cultura di Malnate – è di valorizzare le realtà associative territoriali oltre che sostenere la loro capacità di realizzare iniziative interessanti e creative, tenendo conto del principio di sussidiarietà».

Le domande pervenute saranno valutate da una commissione che terrà conto del grado di fattibilità e sostenibilità dell’evento e stilerà una graduatoria per l’inserimento delle iniziative nella programmazione comunale. Il Comune potrà riconoscere al soggetto partecipante un contributo a titolo di totale o parziale copertura delle spese per l’attività svolta secondo le disponibilità di bilancio.

«Sono sicura che sarà apprezzato, da parte delle associazioni e dei cittadini, – conclude l’Assessore Bellifemine – lo sforzo dell’Amministrazione di programmare le attività culturali in sinergia con le risorse del territorio, rendendo concreto un obiettivo perseguito da anni, quello della reale collaborazione».

Il link per scaricare il bando