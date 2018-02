Cantoni: le bonifiche dei terreni “funzionano” anche sull’acqua

Buone notizie sul fronte dell’inquinamento delle falde sotterranee: sono quelle che l’assessore all’Ambiente Gianpietro Guaglianone ha dato alla città martedì sera nel consiglio comunale aperto voluto dal sindaco Alessandro Fagioli.

Con una serie di slide, informazioni tecniche e l’aiuto di alcuni addetti ai lavori l’esponente della Giunta ha annunciato come “la bonifica dei terreni realizzata nell’area dismessa ex Cantoni stia dando risultati positivi anche sul livello di inquinamento delle acque”. Le colonne “in discesa” dei grafici presentati nel corso della serata hanno mostrato un calo degli inquinanti (solventi) nelle acque sotterranee fermo restando l’assoluta potabilità di quelle destinate al consumo umano dell’intera rete idrica cittadina. Rimarcando la validità degli interventi realizzati negli ultimi anni sull’acquedotto, l’Amministrazione ha parlato chiaramente di una “progressiva diminuzione nel tempo delle concentrazioni dei solventi” e di un “atteso ulteriore progressivo miglioramento della qualità acque a seguito dell’arrivo della barriera idraulica”.

Malgrado le buone notizie, e le tante informazioni sulle 13 procedure di bonifica in corso in città su una superficie di 360 mila metri quadrati, le associazioni ambientaliste per tutta la serata hanno continuato a chiedere una maggior rapidità di intervento da parte dell’Amministrazione, una maggior fermezza con la proprietà e una maggior partecipazione dei cittadini ai processi decisionali e di monitoraggio. I cittadini hanno comunque rimarcato l’intenzione di continuare a tenere alta la soglia di attenzione sul tema della qualità dell’acqua e della bonifica dell’ex Cantoni così come l’Amministrazione con l’assessore ha annunciato l’intenzione di continuare il monitoraggio per portare avanti le bonifiche nei tempi più rapidi possibili ma con la massima attenzione per la qualità degli interventi.