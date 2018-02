Da Fabri Fibra a Marracash, a Solbiate una serata con Paola Zukar la manager del rap

L’associazione SAY ospiterà presso la biblioteca comunale di Solbiate Arno Paola Zukar, autrice di “Rap. Una storia italiana” (Baldini&Castoldi).

Si tratta di un libro che nell’ultimo anno ha avuto quattro ristampe generando grandi consensi dalla critica. Prima di diventare manager di artisti come Fabri Fibra, Marracash e Clementino, Zukar per anni è stata la direttrice di Aelle, rivista di riferimento per il rap in Italia.

Il libro fornisce uno sguardo attento e sincero su quello che è accaduto negli ultimi dieci anni a questo genere in Italia. Da quando il rap, musica di nicchia e con un pubblico ristretto, è diventato mainstream arrivando a riempire palazzetti e piazzarsi ai primi posti delle classifiche.

Paola Zukar è la figura che ha saputo traghettare questo percorso puntando su artisti come Fabri Fibra, Marracash e Clementino. È soprattutto grazie a lei se oggi il rap ha conquistato spazio e rispetto nella musica italiana. In questo libro si ripercorre l’esperienza personale di Paola alla guida della sua agenzia di produzione, la Big Picture Management, e il percorso umano e artistico che l’ha portata a trasformare la sua passione in una professione. Oggi, oltre al ruolo di manager, collabora con diverse case discografiche come consulente artistica.

A tutto questo si sommano aneddoti e curiosità riguardo la vita privata e professionale dell’autrice. “Rap. Una storia italiana” è un romanzo fondamentale pubblicato in un momento cruciale per il rap in Italia. Un libro a tratti anche sorprendente per la sua sincerità e schiettezza.

L’evento, gratuito ed aperto a tutti, è fissato per venerdì 23 febbraio presso la biblioteca comunale di Solbiate Arno.