Fabrizio Corona esce dal carcere

I giudici del tribunale di Sorveglianza di Milano hanno deciso per la scarcerazione di Fabrizio Corona e dell’affidamento ad una comunità terapeutica. Si tratta di un centro a Limbiate, comune della Brianza.

Il provvedimento permette a Corona di lasciare subito il carcere di San Vittore e dovrà essere confermato in un’udienza davanti a un collegio della Sorveglianza a fine marzo.

Il tribunale di sorveglianza di Milano ha stabilito inoltre che Corona potrà dormire nella sua abitazione di via De Cristoforis a Milano, da dove potrà uscire soltanto per recarsi in comunità.

Corona in passato venne affidato anche ad una struttura del Varesotto. Si tratta di una struttura comunitaria per recupero di tossicodipendenti appartenente alla fondazione Exodus, a Lonate Pozzolo, dove venne ospitato dopo la sua scarcerazione, nel giugno 2015.