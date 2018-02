Fagioli non cambia l’odg ma invita i cittadini al consiglio comunale aperto

Nessuna modifica dell’ordine del giorno del consiglio comunale aperto convocato per martedì 20 febbraio alle 21. È la risposta del primo cittadino Alessandro Fagioli che rivendica l’attenzione per le aree dismesse.

«Siamo la prima amministrazione, negli ultimi vent’anni, che ha affrontato il tema della bonifica delle aree dismesse. Ben tre di queste negli ultimi mesi sono state oggetto di interventi di questo tipo, non ultimi quelli recentissimi alla ex De Nora e alla ex Cantoni, dove gli iter sono ormai ben avviati verso una felice conclusione».

Il sindaco rimarca anche la propria attenzione per la partecipazione: «Proprio per informare la popolazione di ciò che stiamo facendo e per far capire a che punto siamo arrivati abbiamo convocato il consiglio comunale aperto, dove oltre alle nostre relazioni sullo stato di fatto tutti i cittadini potranno intervenire e dire la loro sulla questione, con la più ampia libertà di argomentazione: neppure sapevo della ulteriore raccolta firme di questi Re Mogi».

Ma non solo. Fagioli auspica la presenza di molti cittadini alla seduta di martedì: «Certamente mi auguro che gli interventi non siano soltanto quelli delle solite facce politiche conosciute, ma anche di altri saronnesi che hanno a cuore il futuro della nostra città».