Fagnano frenato ma comunque primo

Giornata molto appassionante nelle categorie inferiori del calcio dilettante, nonostante il freddo e qualche rinvio. In Prima Categoria il Fagnano pareggia ma guadagna un punto sulle inseguitrici. In Seconda l’Insubria allunga nel Girone Z, cambia poco nel raggruppamento M. In Terza continua la corsa a due tra Bosto e Sommese.

PRIMA CATEGORIA

Il Fagnano pareggia 2-2 a Sacconago contro il Cas, ma questa volta il pareggio permette ai biancorossi di guadagnare un punto su Gorla Maggiore e Tradate, sconfitti tutte e due. L’Arsaghese ha sconfitto in casa i gorlesi 3-1, mentre i tradatesi non sono scesi in campo a Tre Valli per impraticabilità di campo. Sale in zona playoff la Valceresio grazie al successo 3-0 si Luino; vittoria importante anche per l’Ispra, 2-0 sulla Folgore Legnano. Vittoria interna per l’Antoniana 1-0 sulla Vanzaghellese, rimonta dallo 0-2 al 2-2 per il Cairate contro il San Marco.

CLASSIFICA: Fagnano 42; Gorla Maggiore 39; Tradate 36; Arsaghese 35; Valceresio 30; Ispra 29; Cas 28; Vanzaghellese 27; Antoniana 24; Tra Valli 22; San Marco 20; Folgore Legnano 18; Cairate 9, Luino 7.

SECONDA CATEGORIA – GIRONE M

Anche nel Girone M di Seconda Categoria non si vince nei piani alti. La capolista Aurora Cantalupo pareggia 1-1 a Samarate, il Lonate Ceppino impatta invece 0-0 contro il Rescalda. Il Gorla Minore non va oltre l’1-1 ad Arnate e viene agganciato al terzo posto dalla Crennese che passa 2-1 sul campo della Virtus Cantalupo. Rientra in zona playoff la Gallaratese grazie al successo 4-1 a Beata Giuliana. Colpo esterno anche per il Kolbe, 3-2 sul Canazza, così come per la Borsanese, 3-1 in casa della Rescaldinese. Seconda vittoria stagionale per la Robur che supera 2-0 il Lonate Pozzolo.

CLASSIFICA: Aurora Cantalupo 52; Lonate Ceppino 44; Crennese, Gorla Minore 41; Gallaratese 39; Samarate 35; Lonate Pozzolo, Rescaldinese 33; Beata Giuliana 32; Arnate 30; Kolbe 29; Virtus Cantalupo, Borsanese 24; Canazza 18; Rescalda 13; Robur 8.

SECONDA CATEGORIA – GIRONE Z

L’Insubria fa suo il big match di giornata, imponendosi 5-1 sul CantelloRasa e allunga in vetta anche grazie alla caduta del San Michele, sconfitto 3-2 a Laveno Mombello. Rinvate quattro sfide: Aurora Induno – Ceresium Bisustum, Cuassese – Malnatese, Lavena Tresiana – Ternatese e Viggiù – Calcinatese. Vittoria esterna per il Caravate a Sumirago, la gara tra Buguggiate e San Luigi è stata sospesa dall’arbitro. Da valutare quali saranno le decisioni del giudice.

CLASSIFICA: Insubria 54; San Michele 57; Cuassese 42; CantelloRasa 39; Caravate 36; Ceresium, Buguggiate 30; Aurora Induno, Laveno Mombello 27; Calcinatese 26; Sumirago 24; Ternatese 24; San Luigi 22; Lavena Tresiana 17; Malnatese 14; Viggiù 8.

TERZA CATEGORIA

Bosto e Sommese avanti a suo di gol: il varesini vincono 6-1 sull’Olona, leoni vittoriosi 5-1 sulla France Sport. Alle loro spalle resiste il Coarezza che passa 3-1 a Travedona contro il Fulcro, mentre perde contatto il Rancio, sconfitto 2-1 in casa dalla Jeraghese. Perde ancora la Casmo, sconfitta 4-0 a Varano; Poker anche per l’Eagles (4-0) contro il Mascia e Casport (4-1) sull’Angerese. Riposo per il Don Bosco, la Pro Cittiglio sconfigge 5-2 il Cuvio.