Fanfulla e Busto 81 non sbagliano, Verbano terzo

Turno importante in Eccellenza con Fanfulla e Busto 81 che vincono e staccano il Verbano, fermato in casa. Legnano sempre più distante dalla vetta. In Promozione la Castanese passa a Portichetto, ma vincono anche Rhodense e Gavirate.

ECCELLENZA

Il Fanfulla fa suo il match contro il Vigevano 2-0 e mantiene il primo posto con due punti di vantaggio sul Busto 81, che strapazza 6-2 l’Alcione. Frena invece il Verbano, fermato a Besozzo sull’1-1 dal Calvairate, ma fa peggio il Legnano che perde al “Mari” 2-1 contro il Lomellina e si allontana dalla vetta. Risale invece il Fenegrò grazie al 4-1 rifilato al Gaggiano; poker anche per la Castellanzese (4-2) contro il Sancolombano, mentre l’Union Cassano rifila un sonoro 6-0 all’Fbc Saronno, sempre più ultimo e contestato. Turno di riposo per la Sestese, importante colpo esterno per l’Ardor Lazzate, che espugna 2-0 il campo dell’Accademia Pavese.

CLASSIFICA: C. Fanfulla 46; Busto 81 44; Verbano 43; Fenegrò 39; Legnano 37; Ardor Lazzate, Sancolombano 35; Union Cassano 30; Alcione 29; Sestese 27; Calvairate 26; Castellanzese 25; Lomellina 24; Vigevano 22; Accademia Pavese 21; Gaggiano 14; Fbc Saronno 11.

PROMOZIONE

Dopo il cambio in panchina, la Castanese torna al successo passando 2-0 a Portichetto. Non si staccano le inseguitrici, con il Gavirate che vince 1-0 a Solaro contro l’Universal e la Rhodense che espugna 2-1 Besnate. Rinviata Olimpia – Brebbia, l’Uboldese risale grazie alla vittoria 2-1 di Lentate. Pari interno per il Morazzone, 2-2 contro il Bresso, la Vergiatese si fa sorprendere in casa 1-0 dal Cob 91, mentre la Base 96 sfrutta il fattore campo per superare 1-0 la Guanzatese. Turno di riposo per la Belfortese.