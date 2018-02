Fantasmi in rivolta all’Auditorium (ma è solo una favola)

Fantasmi in sciopero, che chiedono ad una strega di difenderli. Una vera e propria rivolta nel castello di due sovrani un po’citrulli.

E’ “La rivolta dei Fantasmi”, un divertente spettacolo che la Compagnia Bottega Teatrale di Fontanetto Po (Vercelli) porterà in scena all’Auditorium di Maccagno domenica 4 febbraio 2018 alle 16.15, con ingresso libero.

Attori, pupazzi, burattini e ombre racconteranno le avventure di due ragazzi che, accompagnati dal guardiano del castello del Re e della Regina per vedere i fantasmi che popolano quel luogo, si ritroveranno, invece, nel bel mezzo di una loro rivolta.

«Si tratta del quinto e penultimo appuntamento con la rassegna teatrale Bim Bum Bam, giunta alla quarta edizione e ormai, anche per questa stagione, giunta ai titoli di coda», dice il sindaco Fabio Passera. «Ancora una volta è stata per noi un’esperienza bellissima e significativa; ci auguriamo abbia lasciato qualcosa di importante nel cuore dei bambini.

Crescerli con la passione per il teatro, per l’arte e per la cultura è, senza dubbio, l’investimento migliore che un genitore possa fare. Siamo felici di poter accompagnare i più piccoli passo dopo passo nella costruzione di qualcosa che li accompagnerà per tutta la loro vita».