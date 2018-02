Farmaci in dono: torna la raccolta destinata ai poveri

Sabato 10 febbraio torna la GRF – giornata di raccolta del farmaco. In oltre 3.800 farmacie che espongono la locandina della #GRF18, sarà possibile acquistare un farmaco da banco da donare ai poveri assistiti.

Nella nostra provincia si potrà donare a Gallarate e a Cardano al Campo.

In particolare

GALLARATE

 Farmacia Gandola, via O. Custodi, 13 (Cascinetta) aperta dalle 8 alle 20 orario continuato;

 Farmacia Lattuada, via V. Arconti, 21 (Cedrate) aperta mattina e pomeriggio (8.30-12.30, 15.30-19.00);

 Farmacia Introini, via Magenta, 27 (Centro) aperta mattina e pomeriggio (8.30-12.30, 15.30-19.30);

 Farmacia Prandi, piazza della Libertà, 7 (Centro) aperta mattina e pomeriggio (8.30-12.30, 15.30-19.30);

 Farmacia Tenconi Pasotti, piazza Giovanni XXII, 9 (stazione) solo mattina (8.30- 12.30).

CARDANO AL CAMPO

 Farmacia XX Settembre, via XX Settembre, 66.

VEDANO OLONA

Farmacia Rossi: dalle 8.30 alle 19.30 (apertura straordinaria)

Farmacia di Via Marconi: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00.

In 5 anni, le richieste di aiuto sono salite del 27,4%. Cresce il numero dei poveri soprattutto tra i minorenni (+3,2% in 1 anno) I farmaci acquistati saranno consegnati direttamente agli oltre 1.720 enti assistenziali convenzionati con la Fondazione Banco Farmaceutico onlus.

Lo scorso anno vennero raccolte 375.240 confezioni di farmaci, per un controvalore economico pari a 2.599.791 di euro. Ne hanno beneficiato oltre 580.000 persone assistite dagli enti convenzionati. In 17 anni, la GRF ha raccolto più di 4.400.000 farmaci, per un controvalore superiore a 26 milioni di euro.

«La speranza degli indigenti di potersi curare è affidata alla generosità di chi è più fortunato. Invito chiunque possa permettersi una spesa di pochi euro a partecipare alla GRF e a donare pensando che quel semplice gesto può letteralmente cambiare la vita a una persona » afferma Sergio Daniotti, presidente della Fondazione Banco Farmaceutico onlus.