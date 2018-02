Fatti per fare Amore: veglia in basilica

“Fatti Per Fare Amore” è il titolo un po’ provocatorio della Veglia per tutti gli innamorati del territorio, di ogni età dai 20 anni in su.

«Sarà un momento di incontro, riflessione, arte e preghiera» spiega don Corrado Bardella, responsabile della pastorale familiare del Decanato di Varese che organizza l’evento in collaborazione con gruppi, associazioni e movimenti ecclesiali.

«Vogliamo dire a tutti che l’amore di un uomo e di una donna è prezioso, è bello, è importante; viene da Dio che l’ha voluto e che con le sue mani di Creatore li ha fatti e modellati, maschio e femmina, come un vasaio, a immagine e somiglianza del suo Amore.

L’invito per tutte le coppie che si amano, sposate e non, a partecipare.

«Ciascuna coppia è chiamata a rispondere all’Amore di Dio con le scelte e con i passi di cui è capace. Anche solo il sedersi vicino, il dialogo sincero, l’ascolto disponibile, il perdonarsi e la preghiera semplice, possono essere segni luminosi e saporosi di amore e gratitudine».

Animerà la serata con i suoi canti e la sua musica don Stefano Colombo, autore di testi musicali per gli oratori e le famiglie.

Al termine, sulla piazza della chiesa, brioche e bevande calde per tutti.