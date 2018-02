Uno spettacolo teatrale, lezioni e giornate educative. Sarà un febbraio ricco di eventi per i “Giovani pensatori” progetto interdisciplinare di didattica filosofica ideato e diretto dal professor Fabio Minazzi, docente di Filosofia della Scienza dell’Università degli Studi dell’Insubria, con la collaborazione di Marina Lazzari.

Primo appuntamento è venerdì 9 febbraio, dalle ore 10. L’Aula Magna di via Ravasi si trasformerà in una quinta teatrale, andrà in scena, infatti, lo spettacolo di Maurizio Lovisetti “Il Filosofo e la Regina”, basato sulla biografia del filosofo francese Cartesio, con l’accompagnamento musicale di Maurizio Lovisetti, alla chitarra, e Dorina Frati, al mandolino. La rappresentazione, offerta in forma scenica, è accompagnata da immagini e brani musicali d’epoca, che danno corpo alla discussione tra i protagonisti e contribuiscono ad ambientare la vicenda nella secentesca corte della regina di Svezia.

Giovedì 22 febbraio, nell’Aula magna del Collegio Cattaneo, sarà la volta della lezione “Sfide ed opportunità dei big data” a cura della professoressa Elena Ferrari.

A seguire venerdì 23 febbraio si terrà al cinema Vela la Giornata di educazione alla legalità – promossa dal Liceo Scientifico Statale G. Ferraris e dal Centro Internazionale Insubrico, Progetto dei Giovani pensatori, Laboratorio Legalità come prassi – con gli interventi di Adriano Patti (Magistrato della Corte di Cassazione),Dante Benzi (Dottore commercialista, Associazione Dottori Commercialisti della Liguria) e di Nicola Clemenza(Insegnante, imprenditore agricolo e Presidente dell’Associazione Antiracket Libero futuro di Castelvetrano).