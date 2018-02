Federico Buffa in scena con “A night in Kinshasa”

Kinshasa, Zaire, autunno del 1974. Il dittatore Mobutu regala ai suoi sudditi il match di boxe del millennio per il titolo mondiale dei massimi, tra lo sfidante Muhammad Ali e il detentore George Foreman. Ali ha 32 anni, l’altro 25. Sono entrambi neri afroamericani, ma per la gente di Mobutu, Ali è il nero d’Africa che torna dai suoi fratelli, George è un nero non ostile, complice dei bianchi.

Tanta gente assedia lo stadio dove ci sarà il match e grida «Alì boma yé», Alì uccidilo. Nelle settimane che precedono l’incontro Ali torna nella terra dei suoi avi, a riscoprire le sue origini. Sta nelle strade, va negli ospedali, incontra i bambini. Decide di poter trasmettere quello che ha visto ai neri d’America, agli emarginati, a quelli senza sussidi che non hanno coscienza di se stessi.

È da qui che parte “A night in Kinshasa”, il nuovo spettacolo di Federico Buffa che torna al Galleria dove lo scorso anno ha messo in scena “Le Olimpiadi del 1936”. E offrirà al pubblico un nuovo esempio della sua capacità di raccontare le storie dei campioni e degli eventi sportivi. Definito da Aldo Grasso «narratore straordinario, capace di fare vera cultura, cioè di stabilire collegamenti, creare connessioni, aprire digressioni», Federico Buffa inizia la sua carriera di telecronista della pallacanestro sul finire degli anni ’80. Nel 1994 approda a Tele+, pay tv che sarebbe poi confluita in Sky, dove per vent’anni ha raccontato il basket Nba a fianco di Flavio Tranquillo.

Nel 2014, in occasione dei campionati mondiali di calcio giocati in Brasile, lancia un programma in dieci episodi dal titolo “Federico Buffa racconta Storie Mondiali”, format nel quale il racconto intreccia le vicende sportive a quelle storiche. Forte del successo della trasmissione, riparte con una seconda serie dedicate ad alcune leggende del calcio mondiale, da Ferenc Puskas e Johan Cruijff. Ed è su questo modello che è nato lo spettacolo che porterà sul palcoscenico del Teatro Galleria.

Ad accompagnarlo sul palco ci saranno Alessandro Nidi (pianoforte, pianoforte preparato) e Sebastiano Nidi (percussioni).

Lo spettacolo, in programma venerdì 23 febbraio, avrà inizio alle 21. I biglietti sono in vendita a partire da 22 euro e possono essere acquistati al Disco Store di piazza San Magno oppure sul circuito TicketOne.