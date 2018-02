Felici di imparare, apprendere può essere un gioco: venerdì 2 marzo alle ore 21 nella sala consiliare di Galliate Lombardo, l’associazione “L’allenamento” in collaborazione con la Pro Loco di Galliate e l’assessorato alla cultura, organizza un incontro destinato ai genitori.

“Vuoi che il tuo bambino scopra l’aspetto piacevole dello studio? Per aiutarlo vieni a conoscere i parerequisiti e le abilità alla base dell’apprendimento o scopri come possono essere potenziati”.

Condurrà l’incontro la dottoressa Sara Andena, formata in psicologia clinica, disturbi dell’apprendimento e psicologia dello sport. L’ingresso è libero