Ferito in strada da un colpo di pistola

Un uomo di 44 anni è stato ferito da un proiettile nella notte tra venerdì 16 e sabato 17 febbraio a Legnano.

È accaduto poco prima delle 2,30 in via Cimarosa, prima periferia Sud della città. La vittima è un cittadino italiano, ferito da un colpo di pistola alla coscia sinistra. Il 44enne è stato soccorso in codice rosso ed è stato poi ricoverato in ospedale: è in condizioni stabili non in pericolo di vita.

L’aggressore sarebbe invece un trentenne nordafricano, che avrebbe agito – secondo una prima ricostruzione dei carabinieri – a seguito di un diverbio per futili motivi. Lo sparatore è ora ricercato dai militari dell’Arma, intervenuti la scorsa notte con pattuglie del Nucleo Radiomobile.

Il ferito è stato raggiunto da un solo colpo d’arma da fuoco. Alcuni testimoni hanno riferito di aver udito due deflagrazioni, ma i carabinieri hanno trovato tracce solo di un singolo sparo.