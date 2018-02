Fermato col kit da scasso nascosto nel tettuccio

Nella tarda mattinata di ieri, la Stazione Carabinieri di Garbagnate Milanese ha tratto in arresto un nomade di Rivoli (TO), celibe, nullafacente e pregiudicato. Il soggetto è stato notato alla guida di un’autovettura Audi A3 e pertanto i militari hanno deciso di procedere ad un normale controllo.

All’atto d’identificare il soggetto, lo stesso riferiva di non avere al seguito i documenti e declinava oralmente le sue generalità, quindi i militari, insospettitisi, hanno deciso di approfondire il controllo e verificare quanto riferito dal soggetto accompagnandolo in caserma.

A quel punto, all’esito della perquisizione personale e veicolare, i militari hanno scoperto innanzitutto che il soggetto, all’interno di un borsello posizionato sui sedili posteriori aveva una carta d’identità croata valida per l’espatrio e una patente di guida croata, entrambe riportanti l’effigi fotografiche del medesimo soggetto ed i dati anagrafici che lo stesso aveva riferito poc’anzi, ma a seguito di ulteriori accertamenti sono risultati entrambi documenti contraffatti. Inoltre, i militari hanno scovato un vano artigianalmente ricavato nel tettuccio del veicolo, al cui interno vi era occultato un vero e proprio kit da scasso, composto da 2 cacciaviti, 1 chiave inglese, 1 grimaldello e 1 spray al peperoncino, tutto sottoposto a sequestro.

Inoltre, all’esito del fotosegnalamento, il fermato è stato identificato tramite le impronte digitali verificando che aveva diversi precedenti per reati contro il patrimonio, nonché è risultato privo di patente di guida poiché mai conseguita, pertanto è stato tratto in arresto per possesso di documenti falsi, nonché deferito anche per possesso ingiustificato di oggetti atti allo scasso nonché sanzionato per guida senza patente.

Il soggetto, al termine delle formalità di rito, è stato trattenuto presso le locali camere di sicurezza in attesa del giudizio direttissimo presso il tribunale di Milano.