Festa del papà, il Teatro Zattera vi invita a teatro

Domenica 18 marzo, alle 16.30 il Progetto Zattera invita papà e nonni a teatro. In occasione della “Festa del Papà” infatti, per loro ci sarà l’ingresso gratuito.

In scena ci sarà lo spettacolo “Frigo Magico” di e con Progetto Zattera. Uno spettacolo ideato per valorizzare le buone pratiche di conservazione del cibo, bene e diritto di tutti i bambini. Lo spettacolo si configura come una conferenza ludico/scientifica in cui due esperti di conservazione e nutrizione si sbizzarriscono in un fantastico mondo di fiabe e di personaggi; i piccoli spettatori saranno responsabilizzati per evitare le “stragi” che condannano gli alimenti alla pattumiera e alla discarica.

Spettacolo adatto dai 3 anni in su – Ingresso Eur. 7,00. Per informazioni e prenotazioni: 349.3281029 – prenotazionesociale@libero.it. Il Teatro Sociale è in 0 Via Dante Alighieri 20 aBusto Arsizio.