Una festa in maschera per fare del bene

I Lions Club “Luvinate Campo dei fiori ” e “Porto Ceresio Regio Insubrica” hanno organizzato una speciale festa in maschera: l’appuntamento è per sabato 17 alle 21 nel salone Varese Vive, in via san Francesco 26 a Varese.

Una serata per grandi e piccini all’insegna della convivialità e dell’ allegria.

Il Ricavato andrà Mensa del Povero alla Brunella (Associazione Pane di S. Antonio), la storica istituzione varesina.