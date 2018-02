Che festa a Ponte di Legno, grazie a Sci Club Malnate e Cassano Magnago

Due sci club del Varesotto insieme, per curare l’organizzazione dei campionati regionali di sci Fisi.

Si tratta dello Sci Club Malnate e dello Sci Club Cassano Magnago, che con un evento ufficiale hanno presentato il loro lavoro congiunto di organizzazione delle gare che si terrnno il 10 e 11 marzo a Ponte di Legno, al Passo del Tonale.

Si tratta dei campionati Fisi Alpi Centrali per pulcini (categoria Baby per i nati 2008-2009 e Cuccioli per i nati) 2006-2007.

«Non rappresentiamo solo i nostri due sci club, ma l’intera provincia di Varese, che è organizzatrice quest’anno su assegnazione della Fisi» spiega Davide Dalla Dea, presidente dello Sci Club Cassano, insieme a Lucia Tagliaferri, numero uno dello Sci Club Malnate.

«Un evento straordinario» sottolineano gli appassionati di sci. Al punto che la presentazione è avvenuta anche alla presenza dei due sindaci delle due città, Nicola Poliseno e Samuele Astuti. Motivo d’orgoglio per due città che – a differenza di altre – non hanno le montagne “dietro casa”.

Lo sforzo organizzativo non è da poco: i due sci club cureranno infatti due gare (Slalom Gigante e Speciale) al sabato e due alla domenica e in entrambe le giornate saranno impegnati 700 bambini. «Calcolando gli accompagnatori parliamo di 2000 persone almeno complessivamente». Oltre alle gare, poi, c’è tutto il contorno, con le premiazioni ma anche la sfilata di tutti i piccoli atleti nelle vie di Ponte di Legno.